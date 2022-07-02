سعر الذهب يصعد فى سوريا السبت.. وعيار 21 يتجاوز 128 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى سوريا خلال تعاملات اليوم السبت ، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية يسجل 146,551 ليرة

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية 146,551 ليرة (58.33 دولار) ارتفاعا من مستوى 146,034 ليرة الذى بلغه أمس.

سعر الذهب عيار 21 فى سوريا يصعد إلى 128,235 ليرة

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 128,235 ليرة (51.04 دولار) مقارنة مع 127,783 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 109,915 ليرة (43.75 دولار) مرتفعا عن مستوى 109,527 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب يسجل 146,550,807 ليرة

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 146,550,807 ليرة (58,328 دولار) خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب العالمية تغلق على انخفاض

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض خلال تعاملات أمس الجمعة لتسجل تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما أدى إلى عزوف شهية المستثمرين عن الأصول غير ذات العوائد، في حين أن زيادة ضريبة الاستيراد على السبائك في الهند قللت أيضًا من احتمالات الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، حوالي 1.6% خلال الأسبوع الماضى.

أسعار الذهب فى المعاملات الفورية يسجل 1806.5 دولار للأوقية

كان تداول الذهب الفوري ثابتًا في آخر مرة عند 1806.5 دولار للأوقية ، بينما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بشكل هامشي إلى 1807.7 دولار.

أدت السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى إلى دفع أسعار الذهب، الذي لا يحمل أي فائدة، إلى أسوأ ربع له منذ أكثر من عام.

وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم، رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5% من 7.5دولار في محاولة لخفض العجز التجاري.

قدم تجار الذهب الفعليون في الهند خصومات كبيرة هذا الأسبوع حيث ظل ضعف الطلب، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الضرائب إلى استنزاف الفائدة.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.