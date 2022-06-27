سعر الذهب يصعد فى سوريا الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 130 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين فى الوقت الذى صعد فيه المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية التى يساورها القلق بسبب تداعيات حظر واردات الذهب من روسيا ، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية يصعد إلى 148,692 ليرة

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية إلى 148,692 ليرة ( 59.18 دولار) مقارنة مع 147,633 فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 فى سوريا يسجل 130,108 ليرة

وتقدم متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا ليسجل 130,108 ليرة ( 51.78 دولار) ارتفاعا من مستوى 129,182 ليرة الذى بلغه فى اليوم السابق.

وصعد متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا إلى 111,521 ليرة ( 44.39 دولار) من 110,727 ليرة فى اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب يسجل 148,691,709 ليرة

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 148,691,709 ليرة ( 59,180 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يرتفع إلى 1836.30 دولار

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1836.30 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي أواندا “يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا.

“ولكن ..لا أتوقع أن يمثل هذا تغييرا هيكليا في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار.”

وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي أمس الأحد لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن مجموعة الدول السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي غدا الثلاثاء، في إطار الجهود الجارية لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا وعرقلة محاولات التملص من العقوبات الغربية.

وقال المسؤول إن بريطانيا والولايات المتحدة ستعلنان هذه الخطوة فى إعلان رسمي غدا الثلاثاء.