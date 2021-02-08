سعر الذهب يصعد عالميا وسط مكاسب محدودة مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، حيث عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال بشأن مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار، وإن كان ارتفاع عوائد أدوات الخزانة قد حد من مكاسب المعدن الثمين، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1813.96 دولار للأوقية (الأونصة).

ارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1%

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% أيضا ليسجل 1815.50 دولار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، “الأسواق أفزعها على نحو مبرر المستوى المنخفض للغاية للوظائف غير الزراعية في تقرير يوم الجمعة وهو ما يثير ضبابية اقتصادية فضلا عن توقعات كبيرة لمزيد من التحفيز المالي من الولايات المتحدة، و(سعر) الذهب يتجاوب مع ذلك.”

هبط الدولار عن ذروة شهرين يوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية

وهبط الدولار عن ذروة شهرين يوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة، مما انعكس على سعر الذهب عالميا.

لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس من العام الماضى قلص من مكاسب الذهب. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحملة الذهب غير المدر للعائد.

ربحت الفضة 0.6% في المعاملات الفورية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6 % في المعاملات الفورية إلى 26.99 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9 % مسجلا 1133.75 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 % إلى 2343.59 دولار للأوقية.

تراجع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي دون مستوى 1,800 دولار للأوقية

وتراجع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي دون مستوى 1,800 دولار للأوقية، وتمكن من العودة فوق المستوى النفسي الهام يوم الجمعة على خلفية ضعف مفاجئ لمؤشر الدولار بسبب سرعة إجراءات تمرير حزمة التحفيز المنتظرة بـ 1.9 تريليون دولار، وتقرير التوظيف الأضعف من المتوقع.

وليومين ظنت الأسواق بتعافي سوق العمل الأمريكي بعد تقدم عدد أقل بطلبات لإعانة البطالة وفق تقرير يوم الخميس، وزيادة الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي في تقرير يوم الأربعاء.

بينما أظهر التقرير الرسمي من مكتب إحصائيات سوق العمل يوم الجمعة مراجعة شديدة السلبية لأرقام شهر ديسمبر، لترتفع من 140 ألف وظيفة مفقودة إلى 227 ألف وظيفة مفقودة، ولم يتمكن الاقتصاد في شهر يناير من استعادة سوى 49 ألف وظيفة، بأقل من المتوقع وهو 50 ألف وظيفة.

محللون: ما زال الذهب ضعيفًا ومحتمل تعرضه لمزيد من الهبوط

ووفق التحليل الفني ما زال الذهب ضعيفًا، ومحتمل تعرضه لمزيد من الهبوط وسط تزايد لشهية المخاطرة وانتعاش سوق الأسهم الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهذه العوامل تصب في صالح الدولار الأمريكي المتوقع له ارتفاع مقبل.

يقول أحد المحللين: “مجددًا يقود الدولار الذهب إلى الأسفل، ليترجم سلسلة من التطورات المالية والبيانات الاقتصادية المشجعة لأرض الواقع. ويستمر عمق مسار منحنى العائد.” “وهبط سعر الذهب دون مستوى 1,800 ليزيد زخم البيع الفني.”

ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام و30 عام قرابة أعلى مستوياتها منذ مارس 2020

على صعيد آخر، ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام و30 عام قرابة أعلى مستوياتها منذ مارس 2020. مدفوعة من قبل الأنباء المتعلقة بحزمة التحفيز المالي الأمريكية والتي يقترحها بايدن لتبلغ 1.9 تريليون دولار أمريكي. وبعد ارتفاعات عائدات السندات القياسية قد تلقى السندات موجة بيع قادمة.

ويستمر صعود عائدات السندات الأمريكية منذ تداولات الأسبوع الماضي عندما ارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات إلى 1.139%، وصعد العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاما إلى 1.927%.

ومع بداية الأسبوع ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام لتصل إلى 1.20%. كما تصعد عائدات السندات لأجل 30 عاما قرابة 2% قبل بدء فترة التداول الأوروبية. ويأتي ذلك عقب أسبوعين ماضيين سيطر عليهم جنون تجارة التجزئة الذب سبب تقلبات عنيفة في الأسواق العالمية.

يذكر أن السندات الحكومية تعتبر ضمن الأصول الآمنة التي يلجأ لها المستثمرون في حالة المخاوف الاقتصادية. ويشترك الذهب مع السندات في هذه الصفة، إلا أن الذهب قد أصبح أكثر جذبا للمستثمرين بسبب العائدات المنخفضة للسندات مع انخفاض الفائدة.