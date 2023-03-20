سعر الذهب يصعد عالميا وسط مخاوف بشأن أزمة مصرفية دولية

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليعوض بعض المكاسب وليمحو جزءا من الخسائر التي سجلها في وقت سابق وسط عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل أوسع، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1988.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجعه 1% في وقت سابق من الجلسة.

سعر الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1994.10 دولار.

ووافق بنك (يو.بي.إس) أمس الأحد على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.

وتأثر بنك كريدي سويس بأزمة آخذة في الاتساع أعقبت انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة، وارتفع الذهب على إثر ذلك بأكثر من 8% أو 160 دولارا وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

وزاد الدولار 0.1 % مما يجعل المعدن الأصفر باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 22.43 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.8 % إلى 968.39 دولار، ونزل البلاديوم 0.5 % إلى 1412.48 دولار.