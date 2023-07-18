سعر الذهب يصعد عالميا وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

صعد سعر الذهب العالمى اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وتقدم سعر الذهب فى زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1963.70 دولار.

وتراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى أو.سي.بي.سي إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأمريكي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب “فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 % إلى 24.87 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 % إلى 982.43 دولار وقفز البلاديوم 1.1 % إلى 1298.30 دولار.