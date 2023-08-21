سعر الذهب يصعد عالميا وسط ترقب لاجتماع البنوك المركزية

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليصعد من أدنى مستوياته في خمسة أشهر بعدما تراجع في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1892.88 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1921.70 دولار.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تدر عائدا.

وسينصب تركيز المستثمرين على خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي (البنك المركزي) يوم الجمعة في المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول.

وبحسب غالبية الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته رويترز فإن المركزي الأمريكي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة. وتتوقع أغلبية طفيفة الآن أن ينتظر البنك المركزي حتى نهاية مارس على الأقل قبل أن يبدأ في خفض الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة لتسجل 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1% إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1258.49 دولار.