اقتصاد وأسواق

سعر الذهب يصعد عالميا.. والبلاديوم يقفز 5.8% وسط مخاوف من شح الإمدادات

صعود سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة
أحمد فراج 10:18 ص, الأثنين, 28 فبراير 22 10:18 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

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شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليصعد بنحو 6% حتى الآن هذا الشهر فيما قد يصبح أعلى أداء شهري منذ مايو 2021، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1909.16 دولار للأوقية.

صعود سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.1% إلى 1909 دولارات للأوقية.

وقفز سعر البلاديوم بنحو 6% اليوم الإثنين بعد أن تزايدت المخاوف المتعلقة بإمدادات المعدن المستخدم في صناعة السيارات مع فرض الغرب عقوبات جديدة على روسيا، وارتفع سعر الذهب بأكثر من 1% بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرادع النووي في حالة تأهب.

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وقفز سعر البلاديوم 5.8% إلى 2503.41 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2021 عند 2711.18 دولار الأسبوع الماضي ويوشك على تسجيل مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي.

وتحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها يوم السبت لمنع بنوك روسية معينة من الدخول على نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك وهو ما يقول متعاملون ومحللون إنه قد يعطل صادرات روسيا من جميع السلع الأولية من النفط إلى الحبوب. وشركة نورنيكل الروسية هي أكبر مورد للبلاديوم في العالم.

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الفضة ترتفع

وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.34 دولار للأوقية كما ارتفع سعر البلاتين 0.5% إلى 1059.26 دولار للأوقية والمعدنان في طريقهما لتحقيق مكاسب شهرية.

المعادن النفيسة تتخلى عن مكاسبها يوم الجمعة

وخلال تعاملات يوم الجمعة، تخلت المعادن النفيسة عن مكاسبها وتراجع الذهب عن مستوى 1900 دولار للأوقية وهبط البلاديوم أكثر من 5% مع تعافي الأسهم بعد أن كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن عقوبات جديدة قاسية ضد روسيا.

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وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1895.76 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020 عند 1973.96 دولار.

وهبط البلاديوم 4.3% إلى 2375.02 دولار بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ يوليو عند 2711.18 دولار.

وانخفض البلاتين 3.4% إلى 1054.80 دولار بعد أن قفز إلى 1126.18 دولار. وتراجعت الفضة 1.7% إلى 24.10 دولار.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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