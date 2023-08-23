سعر الذهب يصعد عالميا مع ضعف الدولار وتراجع عائد السندات

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

سعر الذهب العالمى

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1928.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في شهرين، في حين توقف الارتفاع الذي أخذ عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما تقريبا، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

وستحظى ندوة جاكسون هول السنوية للبنوك المركزية في ولاية وايومنج الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع بمتابعة وثيقة بحثا عن أي تلميحات حول رفع أسعار الفائدة، مع التركيز بشكل خاص على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الجمعة.

وأدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في الآونة الأخيرة إلى زيادة الرهانات على أن البنك المركزي سوف يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.49 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 % إلى 920.04 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1260.23 دولار.