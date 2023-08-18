سعر الذهب يصعد عالميا مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة ليصعد من أدنى مستوياته في 5 أشهر التى سجلها فى الجلسة السابقة مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية ، إلا أن المعدن الأصفر اتجه لتسجيل الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي بسبب مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعد سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1892.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس أمس الخميس.

سعر الذهب عالميا

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1921.90 دولار.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر يوليو الصادر يوم الأربعاء أن واضعي السياسات منقسمون حول الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجددا، وأن “معظم” صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يقدمون مكافحة التضخم على المخاطر الاقتصادية.

وأظهرت أداة (فيد ووتش) الخاصة بمجموعة (سي.إم.إي) أن المستثمرين يراهنون على فرصة نسبتها 37 % لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في 2023، وفرصة نسبتها 58 % لإبقاء البنك المركزي على الأسعار بلا تغيير في المتبقي من 2023.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 22.82 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 896.45 دولار ، وزاد البلاديوم 1% إلى 1229.12 دولار، لكن كلا المعدنين يقتربان من تسجيل تراجع أسبوعى.