اقتصاد وأسواق

سعر الذهب يصعد عالميا مع تسارع انتشار سلالة دلتا وسط ترقب لبيانات أمريكية

صعود سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 %
أحمد فراج 11:01 ص, الخميس, 1 يوليو 21 11:01 ص, الخميس, 1 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يشهد سعر الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الخميس ، إذ عززت المخاوف إزاء سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي تعتبر عاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

صعود سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 %

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1776.40 دولار للأوقية (الأونصة) ، وارتفع سعره فى العقود الأمريكية الآجلة  0.4 % إلى 1776.50 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إنه في حين ينتاب القلق السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل التطلع لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، تلقت أسعار الذهب دفعة من انتشار سلالة دلتا على مستوى العالم.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 30-6-2021 فى مصر

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر أن يصدر يوم الجمعة لاستقاء مؤشرات على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي.

ويؤدي رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، مما يقلص جاذبيته.

الفضة تربح 0.4 %

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 %  إلى 26.22 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 1 %  إلى 2751.5 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.1 %  إلى 1073.5 دولار، وبعد انخفاض قوي بمستهل الجلسة الأوروبية تمكنت أسعار الذهب من استعادة الخسائر القوية التي سجلتها في ظل اقتناص المتداولين لفرصة الانخفاض.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم الإثنين 28-6-2021 في مصر

تراجع قوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية

ويأتي ارتفاع الذهب على خلفية تراجع قوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات، بما دفع مؤشر الدولار الأمريكي للاستقرار.

وأشارت البيانات الأمريكية الصادرة اليوم إلى إيجابية تقدم الاقتصاد الأمريكي مع إضافة 692 ألف وظيفة وفق تقرير ADP. وينتظر السوق تقرير الوظائف الأهم يوم الجمعة. تشير التوقعات لارتفاع الوظائف الجديدة بـ 700 ألف وظيفة مقارنة بـ 559 ألف وظيفة، وهبوط معدل البطالة لـ 5.6%. .

ويأتي تقدم الذهب في ظل مخاوف عالمية جديدة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، والتي تستشري في أوروبا الآن، وسط مخاوف عن استجابة مناعية ضعيفة للقاحات.

اقرأ أيضا  الزراعة تفتتح منافذ بيع جديدة لقطاع الإنتاج بتخفيضات 30%

وأشار المستثمر المخضرم وارن بافيت في وقت سابق إلى أن الأزمة لم تنتهي بعد، والسلالة تمثل خطرًا.

وترتفع أسعار النفط كذلك، مع انطلاقة قوية لنفط برنت قبل قرار أوبك الصادر يوم غد.

وتشير تقارير أولية إيجابية إلى استمرار أوبك في تخفيض الإنتاج خشية تخمة معروض في 2022، وفق توقعات لجنة الأوبك، وكذلك تلقت الأسعار أنباء إيجابية من تراجع المخزون.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

استقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة 1-7-2021

الصاوي أحمد 10:31 ص, الخميس, 1 يوليو 21

أسعار البيض اليوم 1-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:59 ص, الخميس, 1 يوليو 21

بورصة الدواجن اليوم 1-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:58 ص, الخميس, 1 يوليو 21

أسعار السمك اليوم 1-7-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:57 ص, الخميس, 1 يوليو 21

أسعار الذهب تهوي 7.5% في يونيو بأكبر انخفاض شهري منذ 2016

خالد بدر الدين 1:48 ص, الخميس, 1 يوليو 21

بدءا من 12 يوليو .. صرف مرتبات الشهر المقبل بالزيادات المالية الجديدة

منى عبدالباري 11:01 م, الأربعاء, 30 يونيو 21