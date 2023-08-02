سعر الذهب يصعد عالميا مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الأربعاء بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1948.43 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1985.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، والذي كان الأعلى على الإطلاق، مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتزايد عبء الدين الحكومي العام.

ويعتبر الذهب، المسعر بالدولار، استثمارا مفضلا كملاذ آمن في أوقات القلق وعدم اليقين الاقتصادي.

وقال مجلس الذهب العالمي أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على الذهب، باستثناء التداول خارج البورصة، تراجع 2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 حيث قللت البنوك المركزية مشترياتها فيما استمر استهلاك قطاع التكنولوجيا ضعيفا.

وأضاف أن ​​طلب الهند على الذهب في عام 2023 قد ينخفض 10% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 24.37 دولار، واستقر البلاتين عند 931.01 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 % إلى 1246.49 دولار.