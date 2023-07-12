سعر الذهب يصعد عالميا مع تراجع الدولار وعائد السندات وسط ترقب لبيانات أمريكية

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، بعد تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الإشارات حول مسار سياسة رفع أسعار الفائدة التى ينتهجها مجلس الاحتياطى الفيدرالى ( المركزى الأمريكى)، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 1940.53 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو.

سعر الذهب العالمى

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1946.00 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 11 مايو، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من أسبوع.

وبحسب “رويترز”، قال “إدوارد مويا”، كبير محللي السوق لدى شركة “أواندا” للخدمات المالية: “ازدادت المخاوف من أن استمرار التشديد النقدي قد يؤدي لركود الاقتصادات، ما مثل بعض الدعم للذهب بسبب ذلك، على عكس المتوقع من أن تؤدي مخاوف زيادة أسعار الفائدة لتراجع المعدن الأصفر”.

فيما قال ياب جون رونج، محلل السوق في IG: «كانت هناك بعض الثقة المتجددة في أسعار الذهب مؤخرًا، نظرًا للتوقعات الواسعة لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي القادم ليعكس المزيد من التراجع في ضغوط التسعير».

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع بيانات التضخم لشهر يونيو، المقرر صدورها لاحقا، بنسبة 3.1%، بعد أن قفزت في مايو بنسبة 4%، والتي ستكون أدنى قراءة منذ مارس 2021.

من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة الأساسية إلى 5% من 5.3%، ولا تزال أعلى بكثير من المعدل المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 23.26 دولار للأونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 929.21 دولار ، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1253.61 دولار.