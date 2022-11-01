سعر الذهب يصعد عالميا مع تراجع الدولار وعائد السندات

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات، رغم أن الحذر ساد بين المستثمرين في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن السياسات ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الذي يمتد يومين، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1641.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر.

سعر الذهب العالمى

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1642.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضا.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إن التعليقات الصادرة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب اجتماع مجلس الاحتياطي ربما تحدد التحرك القادم للذهب في نطاق من 25 إلى 50 دولارا.

وفي نهاية الاجتماع بشأن السياسة النقدية الذي يمتد ليومين وينتهى الأربعاء، من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، كما من المتوقع أن يثور جدل في البنك بشأن موعد التحول صوب زيادات أقل.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 12% منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأوقية في مارس في الوقت الذي رفع فيه المركزي الأمريكي الفائدة بوتيرة سريعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.9 % إلى 19.50 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 % إلى 932.99 دولار، وتقدم البلاديوم 1.3 % إلى 1865.40 دولار.