سعر الذهب يصعد عالميا مع تراجع الدولار وسط ترقب لسياسات الاحتياطي الفيدرالي

صعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1872 دولارا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليقترب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر، بدعم من تراجع الدولار، وذلك قبيل صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، والذي من المتوقع أن يسلط مزيدا من الضوء على آراء صناع السياسات بشأن التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1873.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 29 يناير عند 1874.80 دولار في الجلسة السابقة.

صعود سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1872 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات في ديلي إف.إكس: “ارتفع (سعر) الذهب بقوة منذ بداية الأسبوع بدعم توقعات بأنه يمكن أن نرى التضخم يرتفع في مناخ يقاوم فيه الاحتياطي الاتحادي التشديد.

“في ظل ذلك، شهدنا ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بشكل عام وتراجع الدولار. بالتأكيد كان سعر الذهب انعكاسا ملحوظا لذلك”.

هبوط مؤشر الدولار إلى قاع ما يقرب من ثلاثة أشهر

وهبط مؤشر الدولار إلى قاع ما يقرب من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى.

وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى الذي جرى في 27 و28 أبريل.

الفضة تخسر 0.2%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة 0.2 % إلى 28.14 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

وربح البلاديوم 0.1 % ليسجل 2906.31 دولار، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1220.25 دولار.

على صعيد آخر، اجتاحت سوق العملات الرقمية موجة حادة من الخسائر لتنهار العملات الرقمية بقيادة بتكوين وإيثريوم وأغلب العملات الكبرى.

مراقبون : هبوط العملات الرقمية يدعم سعر الذهب

ويرى مراقبون أن هبوط العملات الرقمية يدعم سعر الذهب.

ولم تكن العملات الرقمية وبتكوين قد تعافت من تغريدات إيلون ماسك الأسبوع الماضي والتي خسرت على إثرها مئات المليارات قبل أن تتلقى ضربة جديدة ولكن تلك المرة جاءت من الصين.

القيمة السوقية للعملات الرقمية تفقد أكثر من 300 مليار دولار

وهبطت القيمة السوقية للعملات الرقمية بأكثر من 300 مليار دولار لتهوى من مستويات 2.13 تريليون دولار إلى مستويات 1.83 تريليون دولار.

وهوت بتكوين دون مستويات الـ40 ألف دولار، بينما تخلت الإيثريوم عن مستويات الـ3 آلاف دولار.

وفقدت بينانس كوين مستويات الـ500 دولار وكذلك كاردانو التي تخلت عن مستويات الدولارين.

المركزى الصينى: العملات الرقمية لا يمكن استخدامها كوسيلة للدفع

جاءت الضربة الجديدة التي استقبلها عالم الكريبتو بعدما أعلن بنك الشعب الصيني، أن العملات الرقمية لا يمكن استخدامها كوسيلة للدفع.

ونشر الحساب الرسمي للبنك المركزي الصيني على “وي تشات” أن العملات الافتراضية لا يجب ولا يمكن استخدامها في السوق.

وذلك لأنها ليست عملات حقيقية، وأنه من غير المسموح للمؤسسات المالية وشركات المدفوعات تسعير منتجاتها أو خدماتها بالعملات الافتراضية.

وتكمن خطورة التصريحات الصينية كون الصين واحدة من أكثر الدول التي كانت تدعم العملات الرقمية وتسعى لإصدار اليوان الرقمي.

وهبطت بتكوين خلال تلك اللحظات بأكثر من 13% إلى مستويات 39.5 ألف دولار، بينما انخفضت قيمتها السوقية إلى أقل من 740 مليار دولار، وخسرت أكثر من 90 مليار دولار.

بينما تراجعت الإيثريوم ETH/USD بأكثر من 16% إلى مستويات 2.95 ألف دولار وهوت قيمتها السوقية إلى أقل من 340 مليار دولار ، بعدما خسرت أكثر من 60 مليار دولار.