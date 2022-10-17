سعر الذهب يصعد عالميا مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ، بدعم من تراجع طفيف للدولار الأمريكي وعائد سندات الخزانة ، حتى مع استمرار المخاوف بشأن رفع البنك المركزى الأمريكى لأسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 1655.90 دولار للأوقية ( الأونصة) ، بعد انخفاض بأكثر من 3% الأسبوع الماضي في أسوأ أداء له منذ يوليو.

سعر الذهب العالمى

ارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1660.40 دولار.

وقال شياو فو المحلل في بنك الصين الدولي: “استفاد الذهب من ضعف الدولار الأمريكي اليوم ، بعد أن انتعش الجنيه الاسترلينى وسط توقعات بإلغاء المزيد من التخفيضات الضريبية”.

كما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية. ولكن مع بقاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عند مستويات مرتفعة ، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في أوائل نوفمبر والقيام بمزيد من الارتفاعات في ديسمبر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور رياح كلية معاكسة للذهب “.

قال المحلل في سيتي إندكس، مات سيمبسون ” إن الذهب ارتفع بشكل طفيف من أدنى مستوى سجله الجمعة، لكن المشترين يفتقرون إلى القناعة باستمرار الصعود، لذا يبدو الأمر أشبه بكونه إعادة ضبط تقني”.

وأضاف: “سيكون الدولار والعوائد محركًا رئيسيًا للذهب، وإذا استمروا في الارتفاع، فمن المحتمل أن يكون التحرك واختبار 1600 دولار مجرد مسألة وقت.”

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 1.7% إلى 18.56 دولار للأونصة ، وارتفع البلاتين 1.3% إلى 910 دولارات ، وارتفع البلاديوم 1.6% إلى 2019.84 دولار.