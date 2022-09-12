سعر الذهب يصعد عالميا مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين ، مما دفع المستثمرين إلى شراء المعدن الأصفر ، في الوقت الذى تتطلع فيه الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مزيد من الدلائل على رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1722.79 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

سعر الذهب في العقود الأمريكية يتقدم

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1733.20 دولار.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity : ” يجب أن تثبت مكاسب الذهب في بداية هذا الأسبوع مؤقتا إن كانت تقارير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الواردة تشير إلى

ارتفاع جامح للتضخم”.

محلل: وجود مؤشر آخر على أن التضخم قد بلغ ذروته سيكون مشجعًا لسوق الذهب

وقال كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY Securities: “إن وجود مؤشر آخر على أن التضخم قد بلغ ذروته سيكون مشجعًا لسوق الذهب “.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر أن تعلن غدا، حيث ستؤثر بشدة على قرار وتيرة رفع سعر الفائدة باجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان صانعو السياسة بالاحتياطي الفيدرالي قد أنهوا يوم الجمعة فترة تعليقاتهم العامة التي تسبق اجتماع لجنة السوق المفتوح وقرار السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 20 سبتمبر.

وتضمنت أغلب تعليقات أعضاء الفيدرالي الأمريكي دعوات واضحة لزيادة أخرى كبيرة في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع.

وتتوقع الأسواق إلى حد كبير الآن أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بالاجتماع.

وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب عديم العوائد وتعزز الدولار الذي يتم تسعير الذهب به، إلا أن الدولار كان قد شهد انخفاضا كبيرا بالجلسات القليلة السابقة التي استمرت خلال تعاملات اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 19.18 دولارًا للأونصة وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.

وصعد البلاتين بنسبة 1.5% إلى 893.98 دولارًا ، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2183.49 دولارًا.