سعر الذهب يصعد عالميا مع تراجع الدولار وسط ترقب لإشارات بشأن التضخم والفائدة

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ليصعد للجلسة الثالثة على التوالي ، بدعم من تراجع الدولار مع تطلع المستثمرين إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية بحثا عن إشارات حول التضخم ومسار سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكيـ بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1764.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الثمين بنسبة 0.9 % إلى 1777.60 دولار.

وتبدأ الندوة الاقتصادية اليوم الخميس وينصب الاهتمام بشكل خاص على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول الجمعة.

ويهتم المستثمرون بمعرفة ما إذا كان المجلس سيبعث برسالة واضحة يمكن أن تكون محفزا جديدا للمعدن النفيس.

وقال كارستن مينكه، المحلل لدى جوليوس باير، إن التراجع الطفيف للدولار، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية الحقيقية لذروتها، وتجدد العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية، هي على ما يبدو العوامل المحركة لانتعاش الذهب المؤقت.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 %، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وأرجعت رونا أوكونيل، المحللة لدى ستون إكس، مكاسب الذهب إلى خطة الصين لاتخاذ مزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك زيادة دعم التمويل لمشاريع البنية التحتية.

وقالت أوكونيل إن قطاع السلع الأولية بأكمله استفاد من تلك الأخبار، مضيفة أن الذهب يتحرك الآن مرة أخرى إلى المنطقة المحايدة بعد تراجع شديد.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة في العقود الفورية 1% إلى 19.35 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 % إلى 882.27 دولار، وتقدم البلاديوم 0.9 % إلى 2052.41 دولار.