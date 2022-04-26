شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار وانتعاش البلاديوم بسبب مخاوف من انخفاض الطلب نتيجة الإغلاق المرتبط بكوفيد-19 في الصين ، مما دفع الأسعار إلى أدنى مستوى في شهر واحد تقريبًا في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1903.97 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 29 مارس في الجلسة السابقة.

ارتفاع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1903.70 دولار.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في عامين الذى سجله في الجلسة السابقة ، مما جعل الذهب المقوم بسعر الدولار أرخص.

وهوت أسعار البلاديوم بما يصل إلى 13 % أمس الاثنين مع تضرر توقعات الطلب على المعدن الذي يستخدم في صناعة السيارات من إغلاقات مرتبطة بكوفيد-19 في الصين في حين خطفت زيادات تلوح في الأفق في أسعار الفائدة الأمريكية الأضواء من الذهب.

وهبط سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 9.7 % إلى 2144.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ 29 مارس عند 2068.82 دولار.

هبوط أسواق السلع الأولية

وهبطت أسواق السلع الأولية بشكل عام مع تزايد المخاوف من أن إغلاقات تستمر لفترة طويلة في مدينة شنغهاي الصينية وزيادات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية ستلحقان ضررا بالنمو العالمي والطلب.

والبلاديوم، الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالمركبات لكبح الانبعاثات، منخفض حوالي 40 % منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في أوائل مارس بفعل القلق من أن الحرب في أوكرانيا قد تخفض المعروض من روسيا وهي منتج رئيسي للمعدن.

سعر الذهب يتراجع أمس

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 1896.80 دولار للأوقية في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.9 % إلى 1897.90 دولار.

وتضرر الذهب أيضا من صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في عامين، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع البلاتين 1.5 % إلى 915.99 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 في حين هبطت الفضة 2.1 % إلى 23.63 دولار.