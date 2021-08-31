سعر الذهب يصعد عالميا مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، ليتجه مرة أخرى نحو أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذى سجله فى الجلسة السابقة، بدعم من ضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أغسطس، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1815.11 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الرابع من أغسطس أمس الإثنين عند 1822.92 دولار.

ارتفاع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1817.20 دولار.

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا، مع ضعف الدولار مما أعطى المعدن الأصفر دفعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على أدلة حول موعد بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقليص الأصول.

قال المحلل في ساكسو بنك، أولي هانسن “لدينا قوة دافعة من الدولار، الذي ازداد ضعفًا، وعائدات أقل، ولكن مقابل ذلك كافح سوق الذهب لتحدي منطقة مقاومة رئيسية تتراوح بين 1830 و1835 دولارًا للأوقية”.

محلل: أدى الارتفاع المستمر في الأسهم العالمية إلى تقليل الحاجة إلى التنويع

أدى الارتفاع المستمر في الأسهم العالمية إلى تقليل الحاجة إلى التنويع، والذي يعمل كوسيلة مضادة للعوامل الداعمة مثل ضعف الدولار والعوائد.

على صعيد المعدن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1 % لتصل إلى 24.09 دولارًا للأونصة، لكنها كانت تتجه للشهر الثالث على التوالي من الانخفاضات بانخفاض 5.3 %.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1009.16 دولار ، وكان في طريقه لخسارة رابع شهر على التوالي، متراجعًا 3.9 %.

وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 2484 دولارا ويتجه نحو أسوأ أداء شهري له في سبعة أشهر متراجعا 6.6%.

سعر الذهب يلامس أعلى مستوى في حوالي أربعة أسابيع أمس

وتراجعت أسعار الذهب أمس الإثنين، بعد أن لامست أعلى مستوى في حوالي أربعة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، مع ارتفاع الدولار من مستوياته المنخفضة وإظهار المستثمرين الحذر قبل نشر تقرير مهم للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.36 % إلى 1810.20 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول.

وفي وقت سابق من جلسة أمس ، صعد المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس إلى 1822.92 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.38 % إلى 1812.60 دولار للأوقية.

وقالت فاندانا بهارتي نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد “يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر”.

“لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب”، مضيفة أن نطاقا بين 1917 و1940 دولارا سيكون مستوى مقاومة رئيسيا حتى نهاية العام.