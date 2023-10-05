سعر الذهب يصعد عالميا مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليتجه إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ 2016، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الذي لامسه أول أمس.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1840.90 دولار.

وقال يب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي “على الرغم من وجود محاولة لاستقرار سعر الذهب خلال جلسة اليوم، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن”.

وتابع أن أي تحركات فى سعر الذهب قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل إذ أن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار اليوم الخميس.

ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس.

وربح البلاتين 0.5 % إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية. وصعد البلاديوم 1.2 % إلى 1181.15 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه أمس.