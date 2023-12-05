سعر الذهب يصعد عالميا مع انخفاض عوائد السندات

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما قلص المتعاملون رهاناتهم قليلاً على خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فى الربع الأول من عام 2024، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب فى التعاملات الفورية 0.25% إلى 2034 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.47% إلى 2052 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2152.30 دولار أمس، قبل أن تنخفض أكثر من 100 دولار في يوم واحد لتغلق منخفضة بنسبة 2%.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% إلى 103.760 نقطة.

ويؤدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

قال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive، إنه حتى بعد التحركات الدراماتيكية في أسعار الذهب خلال الـ 24 ساعة الماضية، “في الوقت الحالي، لا يزال الاتجاه العام للذهب صعوديًا”.

وينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي قد تساعد في قياس توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.55 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 974.05 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.5% إلى 912.04 دولار.