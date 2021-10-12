سعر الذهب يصعد عالميا مع ارتفاع الطلب بفعل مخاوف المخاطرة والتضخم

محلل: سعر الذهب الفورى قد يرتد إلى نطاق بين 1768 و1776 دولارًا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء حيث عززت مشاعر العزوف عن المجازفة، والمخاوف بشأن التضخم من جاذبيته ، إلا أن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تقليص التحفيز الاقتصادي حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى السوق الفورية 0.3 % إلى 1759.56 دولار للأوقية.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1761.40 دولار.

وقال هارشال باروت ، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتال فوكس: “تستمر أزمة الطاقة هفي السيطرة على معنويات السوق لأن هناك مخاوف من أن التضخم الحالى ربما ليس مؤقتًا كما كان متوقعًا في وقت سابق وهذا هو الأساس لأسعار الذهب”.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في عام سجله الشهر الماضي.

محلل: سعر الذهب الفورى قد يرتد إلى نطاق بين 1768 و1776 دولارًا

قد يرتد (سعر) الذهب الفوري إلى نطاق بين 1768 و 1776 دولارًا ، حيث تمكن من الاستقرار حول مستوى دعم عند 1748 دولارًا ، وفقًا لمحلل رويترز الفني وانج تاو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة الفورية عند 22.56 دولار للأوقية ، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1012.48 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.7 % إلى 2097.24 دولار بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 10 سبتمبر عند 2182.67 دولار أمس الإثنين.

سعر الذهب يميل للتراجع أمس

ومالت أسعار الذهب للانخفاضى أمس الإثنين بفعل مخاوف من بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص تدابير التحفيز هذا العام رغم بيانات وظائف ضعيفة صدرت يوم الجمعة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1755.68 دولار للأوقية ، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1755.30 دولار.

ويعتبر المعدن الأصفر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة المرجح نتيجة للتحفيز واسع النطاق. وقد يعالج تقليص مجلس الاحتياطي التحفيز المشكلتين مما يقلل جاذبية الذهب.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة زيادة الوظائف في القطاعات غير الزراعية 194 ألفا في سبتمبر ، أي دون توقعات المحللين زيادة الوظائف 500 ألف وظيفة. في الوقت نفسه انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 4.8%.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات مقابل الين، في حين لامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ أوائل يونيو يوم الجمعة مما زاد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على المعاملات الفورية للفضة التي ظلت عند 22.66 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 % إلى 1027.37 دولار.

وصعد البلاديوم 3% إلى 2139.85 دولار بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر.