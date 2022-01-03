اقتصاد وأسواق

سعر الذهب يصعد عالميا لأعلى مستوى منذ 6 أسابيع مع تنامي الطلب

سعر الذهب ينخفض بنسبة 4% في عام 2021
أحمد فراج 10:55 ص, الأثنين, 3 يناير 22 10:55 ص, الأثنين, 3 يناير 22

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شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليصعد لأعلى مستوى منذ ستة أسابيع قبل تخليه عن مكاسبه واستقراره بعد أن أدت عمليات شراء للذهب، والتي عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون، إلى إحداث توازن مع ضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

سعر الذهب فى المعاملات الفورية يستقر عند 1826.58 دولار للأوقية

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1826.58 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر عند 1831.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1826.70 دولار.

الفضة تتراجع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.15 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 966.00 دولار.

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وصعد البلاديوم 0.4 % إلى 1899.81 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الذهب بقوة خلال تداولات اليوم الأخير من العام الماضى ووصل إلى 1882.9 دولارًا للأوقية بزيادة تقارب الـ 0.5% خلال تعاملات يوم الجمعة.

فيما ارتفعت عقود الذهب إلى 1823 بزيادة 0.53%، وهبط الدولار الأمريكي عن مستويات الـ 96 أمام سلة من العملات الأجنبية، ليتم تداوله عند 95.97 يوم الجمعة.

أما عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات فانخفضت إلى 1.505% هبوطًا بـ 0.67%.

سعر الذهب ينخفض بنسبة 4% في عام 2021

وانخفض المعدن الأصفر بنسبة 4 % في عام 2021 وهو في طريقه لتحقيق أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2015، حيث تواصل الاقتصادات العالمية التعافي من تأثير كوفيد-19. هذا على الرغم من الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من كوفيد-19.

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واتجه الذهب صوب أول انخفاض له منذ ثلاثة أعوام يوم الجمعة مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل جاذبية الملاذات الآمنة في حين تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1817.57 دولار للأوقية .

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1819.70 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب دعما من انخفاض مؤشر الدولار، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 4% خلال 2021 بعد ارتفاع بنسبة 48 % في العامين السابقين مع تعافي الاقتصاد العالمي وهو ما قلل الطلب على الأصول الآمنة ومنها الذهب.

توقعات بأن يسجل سعر الذهب 1750 دولارا للأوقية في المتوسط خلال 2022

وكشف استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر أن الذهب من المتوقع أن يسجل 1750 دولارا للأوقية في المتوسط خلال 2022، في انخفاض عن توقعات سابقة بفعل ضغوط من رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وتراوحت أسعار الذهب في 2021 بين 1676 و1959 دولارا للأوقية بعد أفضل أداء سنوي لها في عقد خلال العام الماضي عندما لامس الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.50 دولار للأوقية.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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