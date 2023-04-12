سعر الذهب يصعد عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

شهد سعر الذهب ارتفاعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار وسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 2005.18 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2020.10 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % ما يجعل المعدن النفيس أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتتركز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة التي من المقرر صدورها اليوم لاستقاء مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالى في فيلادلفيا أمس الثلاثاء إنه لا يزال يعتقد أن على البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة فوق 5% والإبقاء عليها عند ذلك المستوى لتخليص الاقتصاد من التضخم.

وعزز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الرهانات على أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتُظهر خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 68.9 % أن يجري رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ويعتبر الذهب ملاذا للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير عند 25.06 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 % إلى 997.49 دولار وارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 1456.08 دولار.