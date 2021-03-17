سعر الذهب يصعد عالميا الأربعاء ويقترب من أعلى مستوى فى أسبوعين

صعد سعر الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليقترب من أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم رغم أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالى الذي يستمر يومين، بحسب وكالة رويترز.

ارتفع سعر الذهب 0.3% في السوق الفورية

وارتفع سعر الذهب 0.3% في السوق الفورية إلى 1736.42 دولار للأوقية (الأونصة) ، وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ الأول من مارس عند 1740.90 دولار.

تقدم سعر الذهب 0.3% فى التعاملات الآجلة

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، تقدم سعر الذهب 0.3% إلى 1735.40 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا: “أخيرا يبدو أن الذهب عثر على أصدقاء قلائل حتى مع استمرار صعود العائدات والدولار.. ربما يعود دور الذهب للتحوط في مواجهة التضخم للصدارة ويدعم الأسعار”.

ربح الدولار للجلسة الرابعة مدعوما بالعوائد الأمريكية المرتفعة

وربح الدولار للجلسة الرابعة، مدعوما بالعوائد الأمريكية المرتفعة بفضل توقعات بتعاف اقتصادي أقوى بعد حزمة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار وقعها الرئيس الأمريكي لتتحول إلى قانون الأسبوع الماضي.

خسرت الفضة 0.2% إلى 25.90 للأوقية

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة 0.2 % إلى 25.90 للأوقية وهبط البلاديوم 0.3 % إلى 2490.16 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند 2520.31 دولار أمس، بينما تراجع البلاتين 0.4 % إلى 1207.56 دولار.

افتتح الذهب جلسة صباح اليوم بارتفاع خلال الجلسة الآسيوية

وافتتح الذهب جلسة صباح اليوم بارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بالرغم من ارتفاع مؤشر الدولار.

فقد شهدت تعاملات الذهب اليوم الأربعاء صعود 0.23% لتتداول عند 1,734.00 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,730.00 دولار للأونصة ، مدعوما بتوقعات ارتفاع مستوى التضخم رغم أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين بالحذر قبل اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالى الذي يستمر يومين.

محلل: نطاق التداول المتوقع للعقود الآجلة للذهب خلال اليوم ما بين نقطة الدعم 1720.00 ونقطة المقاومة 1750.00

ويرى أحد المحللين أن نطاق التداول المتوقع للعقود الآجلة لأسعار الذهب خلال اليوم ما بين نقطة الدعم 1720.00 ونقطة المقاومة 1750.00. وقال إن الاتجاه المتوقع خلال اليوم سيكون صعوديا.

من ناحية أخرى، هبط سعر الفضة بنسبة 0.04% لتتم المتاجرة به على 25.992 دولار للأونصة ، بينما ارتفع سعر النحاس بنسبة 0.27% لتتم المتاجرة به على 4.0720 دولار للرطل.

محلل: الذهب ربما بدأ استعادة ميزته

يعتقد البعض، مثل هالي من أودانا، أن الذهب ربما بدأ في استعادة ميزته باعتباره آمنا مع دخول التضخم في الولايات المتحدة حقبة جديدة.

وكتب هالي: “هذه هي المرة الأولى في الذاكرة الحديثة التي أتذكر فيها عدم ذبول الذهب في مواجهة مثل هذه التحركات وأداء دور التحوط من التضخم الذي يتوقعه الكثير منا”.

وقال هالي إنه إذا كان الذهب يشهد تحولاً، فمازالت هذه الأيام الأولى له ليثبت نفسه، مضيفًا أنه يحتاج إلى المراقبة عن كثب إذا تم تشكيل حد أدنى مادي.