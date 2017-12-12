سعر الذهب يسجل 1239 دولار للأوقية في أدنى مستوى منذ يوليو

خالد بدر الدين هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 0.2 % أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء لينزل إلى أدنى مستوى منذ حوالى 5 شهور مع صعود الدولار قبيل بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي الذي يستمر يومين. وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية هبطت إلى 1239.21

خالد بدر الدين

هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 0.2 % أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء لينزل إلى أدنى مستوى منذ حوالى 5 شهور مع صعود الدولار قبيل بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي الذي يستمر يومين.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية هبطت إلى 1239.21 دولار للأوقية لتسجل أدنى مستوى منذ العشرين من يوليو الماضى كما انخفضت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.27 % لتتراجع إلى 1243.5 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى في اجتماعه الذي يختتم غدا الأربعاء أسعار الفائدة القياسية للمرة الثالثة هذا العام وأن يصدر تعليقات بشأن معدل زيادات إضافية لأسعار الفائدة.

وكانت أسعار الذهب هوت بأكثر من 1.4 % خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر الماضى لتنزل إلى 1275.66 دولار للأوقية لتتخلي عن المكاسب التي حققتها عندما بلغت الأسعار حوالى 1297 دولارا للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ 16 أكتوبر الماضى

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة هبطت أيضا إلى 1275.30 دولار للأوقية مع نهاية نوفمبر الماضى وسط ضغوط ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية.

