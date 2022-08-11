سعر الذهب يستقر في سوريا الخميس.. وعيار 21 فوق 126 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارا في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 144,741 ليرة ( 57.61 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 126,652 ليرة ( 50.41 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 108,558 ليرة ( 43.21 دولار).

و شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتنخفض من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أشارت تعليقات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالى إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة على الرغم من دلائل تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1786.79 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1807.79‭‭‭ ‬‬‬دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1802.10 دولار.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي. آند إف مان كابيتال ماركتس “بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة، هبط الدولار بشدة وانخفضت عوائد (السندات) أيضا، ولكن بحلول نهاية اليوم عاودت السندات الارتفاع … وهو ما يضر بالذهب”.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.7910 %، بعد انخفاضها إلى 2.6740 % أمس الأربعاء.