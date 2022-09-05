سعر الذهب يستقر في سوريا الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 121 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارا في سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 138,642 ليرة ( 55.18 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 121,314 ليرة ( 48.28 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 103,983 ليرة ( 41.39 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد أن سجلت الجلسة الماضية أفضل أداء خلال شهر وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية ارتفاع البطالة في أغسطس ، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1710.70 دولار للأونصة (الأوقية).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1719.70 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 1.3% يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.