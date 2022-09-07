سعر الذهب يستقر في سوريا الأربعاء.. وعيار 21 فوق 120 ألف ليرة

عيار 18 يستقر عند 103,147 ليرة

سعر الذهب يستقر في سوريا الأربعاء.. وعيار 21 فوق 120 ألف ليرة
أحمد فراج

أحمد فراج

2:24 م, الأربعاء, 7 سبتمبر 22

شهد سعر الذهب استقرارا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 137,527 ليرة ( 54.74 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 120,339 ليرة ( 47.90 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 103,147 ليرة ( 41.05 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة ، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بصورة حادة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1692.99 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1703.30 دولار.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

أحمد فراج

أحمد فراج

2:24 م, الأربعاء, 7 سبتمبر 22