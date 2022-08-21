سعر الذهب يستقر في سوريا الأحد.. وعيار 24 يتجاوز 141 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 141,267 ليرة ( 56.23 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 123,612 ليرة ( 49.20 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 105,952 ليرة ( 42.17 دولار).

وأغلق سعر الذهب العالمى منخفضا أول أمس الجمعة إذ تراجع للجلسة الخامسة على التوالي في أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر من العام الماضي ، حيث ضعفت جاذبية المعدن الأصفر مع صعود الدولار ورفع أسعار الفائدة الأمريكية الذى يلوح في الأفق، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 1748.58 دولارًا للأوقية ، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 28 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1762.9 دولار.

وبعد تسجيل مكاسب خلال الأسابيع الأربعة الماضية ، انخفضت الأسعار بنسبة 2.9% الأسبوع الماضى، وهى أكبر خسارة منذ 8 يوليو.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار للمكاسب وارتفاع مطرد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما أدى لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائدا خلال تعاملات أمس الجمعة.