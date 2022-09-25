سعر الذهب يستقر في سوريا الأحد.. وعيار 24 يلامس 133 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد، إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 132,930 ليرة ( 52.91 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 116,316 ليرة ( 46.29 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 99,699 ليرة ( 39.68 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى نهاية تعاملات أول أمس لتهبط بأكثر من 1.5%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020، مع خفوت جاذبية المعدن الثمين نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) موقفا أكثر تشددا بهدف كبح التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبطت بنحو 1.8% إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.5% منخفضة عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية.

وعند الإغلاق، كان الذهب متجها لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%.