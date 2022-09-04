سعر الذهب يستقر في سوريا الأحد.. وعيار 24 يتجاوز 138 ليرة

شهد سعر الذهب استقرارا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 138,432 ليرة ( 55.10 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 121,131 ليرة ( 48.21 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 103,825 ليرة ( 41.32 دولار).

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس الجمعة ليصعد بأكثر من 1% فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية متماشية مع التوقعات ، إلا أن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1710.29 دولارًا للأوقية عند الإغلاق، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1722.6 دولار.