سعر الذهب يستقر في سوريا الأحد.. وعيار 24 فوق 138 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد، إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 138,803 ليرة ( 55.24 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 121,456 ليرة ( 48.34 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 104,104 ليرة ( 41.43 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أول أمس الجمعة، إذ أدى تراجع الدولار إلى تخفيف الضغط على المعدن الثمين الناجم عن احتمالات رفع أسعار الفائدة أكثر، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1716.30 دولار للأوقية ، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1728.6 دولار.

وأغلق المعدن الأصفر مرتفعًا بنسبة 0.3% خلال الأسبوع، وهو أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.