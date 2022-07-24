سعر الذهب يستقر في سوريا الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 122 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية عند 139,627 ليرة ( 55.57 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذى سجل 122,177 ليرة ( 48.63 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا عند 104,722 ليرة ( 41.68 دولار).

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 139,627,158 ليرة ( 55,572 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية أول أمس الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1727.09 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار يوم الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3%.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1727 دولارا للأوقية. وصعد الذهب 1.2 % الأسبوع الماضى.

وقال كريج إرلام المحلل في أواندا للصرافة “تراجعت العوائد مما قد يدعم الذهب على المدى القصير”.

وأضاف “إذا كنا نتجه صوب قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فالذهب يمكن أن يستغل الزخم الحالي لأنه ربما يلغي حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالى إلى أن يكون حادا مثلما هو الآن”.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة، كما تعزز الدولار الذي يجعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين بالخارج.