سعر الذهب يستقر في سوريا الأحد.. وعيار 21 يسجل 123 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 140,581 ليرة ( 55.95 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 123,011 ليرة ( 48.96 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 105,437 ليرة ( 41.96 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية على تراجع أول أمس ، إذ انخفض المعدن النفيس بأكثر من 1% بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأمريكى سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولار للأونصة، لتسجل تراجعا للأسبوع الثاني.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكىة الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.26% إلى 1749 دولارًا.

ويعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.