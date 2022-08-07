سعر الذهب يستقر في سوريا الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 125 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 143,594 ليرة ( 57.15 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 125,648 ليرة ( 50.01 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 107,697 ليرة ( 42.86 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض أول أمس إذ تراجعت بما يقرب من 1% حيث خفف تقرير الوظائف الأمريكي المشجع من مخاوف الركود وأثار الآمال في أن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بمسار التضييق الصارم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.92% إلى 1774.97 دولارًا للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.87% إلى 1791.1 دولارًا.

لكن على الصعيد الأسبوعي، حقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities، “ارتفع الذهب مؤخرًا على أساس فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول من متشدد إلى متشائم، لكن بيانات الوظائف تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قوي وهذا يمكن أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون أكثر عدوانية، وهي ليست قصة جيدة للذهب”.