سعر الذهب يستقر في سوريا الأحد.. وعيار 21 فوق 118 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد، إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 135,475 ليرة ( 53.92 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 118,543 ليرة ( 47.18 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 101,608 ليرة ( 40.44 دولار).

وأغلق سعر الذهب مرتفعا فى الأسواق العالمية فى ختام تعاملات أول أمس، مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار الرئيسي، مما كبده أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1672.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4% عند التسوية إلى 1683.50 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو “رأينا الدولار يتحول إلى الهبوط، وتسارع هبوط الأسهم الأمريكية، الأمر الذي ربما يكون قد حفز بعض عمليات الشراء”.