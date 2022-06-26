سعر الذهب يستقر في العراق الأحد.. وعيار 24 يلامس 86 ألف دينار

استقر سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى العراق، إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى العراق يستقر عند 85.788 دينار

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 24 فى العراق الذى سجل 85.788 دينار ( 58.76 دولار).

سعر الذهب عيار 21 فى العراق يستقر عند 75.066 دينار

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 21 فى العراق عند 75.066 دينار ( 51.42 دولار).

سعر كيلو الذهب يسجل 85.787,910 دينار

وسجل سعر كيلو الذهب 85.787.910 دينار ( 58.759 دولار).

أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع يوم الجمعة

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أول أمس الجمعة مع تراجع الدولار إذ عززت مخاوف الركود جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن ، لكن رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق وضع الأصول غير الربحية في طريق الانخفاض الأسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعـت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1830.22 دولار للأوقية ، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 1816.10 دولار.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة إلى 1830.3 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وهو ما عزز جاذبية الذهب.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرس بنك “نعتقد أن الذهب لديه بعض الاحتمالات الصاعدة الطفيفة في النصف الثاني من العام ، والتوقعات هي 1900 دولار”.

وأضاف فريتش أنه على المدى القصير ، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة ، مما يوفر بعض الرياح المعاكسة للذهب.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في ستونكس إن مكاسب الذهب مدفوعة على الأرجح بانخفاض الدولار.

لكنها أشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكثر تساهلا الآن فيما يتعلق بالسياسات النقدية لأن شبح الركود يكتسب زخما.