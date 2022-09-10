سعر الذهب يستقر في الإمارات السبت.. وعيار 24 يلامس 203 دراهم

شهد سعر الذهب استقرارا في أسواق الإمارات، اليوم السبت، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 202.92 درهم ( 55.24 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 177.56 درهم ( 48.34 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية إلى 152.19 درهم ( 41.43 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أمس الجمعة إذ أدى تراجع الدولار إلى تخفيف الضغط على المعدن الثمين الناجم عن احتمالات رفع أسعار الفائدة أكثر، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 1716.30 دولارًا للأوقية ، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1728.6 دولار.

وأغلق المعدن الأصفر مرتفعا بنسبة 0.3% خلال الأسبوع ، وهو أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

قال المحلل المستقل روس نورمان “إلى جانب تصحيح مسار الدولار، يوفر تراجع سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أجواء إيجابية للذهب”.