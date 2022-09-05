سعر الذهب يستقر في الإمارات الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 177 درهما

شهد سعر الذهب استقرارا في أسواق الإمارات، اليوم الإثنين، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 202.67 درهم ( 55.18 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 177.34 درهم ( 48.28 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية إلى 152.01 درهم ( 41.39 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد أن سجلت الجلسة الماضية أفضل أداء خلال شهر وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية ارتفاع البطالة في أغسطس ، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1710.70 دولار للأونصة (الأوقية).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1719.70 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 1.3% يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.