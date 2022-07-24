سعر الذهب يستقر في الإمارات الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 178 درهما

شهد سعر الذهب استقرارا في أسواق الإمارات اليوم الأحد بحسب موقع ”gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 في الإمارات عند 204.12 درهم ( 55.57 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 في دولة الإمارات الذي سجل 178.61 درهم ( 48.63 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية عند 153.09 درهم ( 41.68 دولار).

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات 204,123 درهم ( 55,572 دولار).

وارتفعت أسعار الذهب العالمية أول أمس الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1727.09 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار يوم الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3%.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1727 دولارا للأوقية. وصعد الذهب 1.2 % الأسبوع الماضى.

وقال كريج إرلام المحلل في أواندا للصرافة “تراجعت العوائد مما قد يدعم الذهب على المدى القصير”.

وأضاف “إذا كنا نتجه صوب قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فالذهب يمكن أن يستغل الزخم الحالي لأنه ربما يلغي حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالى إلى أن يكون حادا مثلما هو الآن”.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة، كما تعزز الدولار الذي يجعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين بالخارج.