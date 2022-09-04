سعر الذهب يستقر في الإمارات الأحد.. وعيار 21 يسجل 177 درهما

شهد سعر الذهب استقرارا في أسواق الإمارات، اليوم الأحد، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 202.37 درهم ( 55.10 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 177.08 درهم ( 48.21 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية إلى 151.78 درهم ( 41.32 دولار).

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس الجمعة ليصعد بأكثر من 1% فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية متماشية مع التوقعات، إلا أن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1710.29 دولارًا للأوقية عند الإغلاق، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1722.6 دولار.