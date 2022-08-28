سعر الذهب يستقر في الإمارات الأحد.. وعيار 24 يتجاوز 205 دراهم

شهد سعر الذهب استقرارا في أسواق الإمارات، اليوم الأحد، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 205.52 درهم ( 55.95 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 179.83 درهم ( 48.96 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية إلى 154.14 درهم ( 41.96 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية على تراجع أول أمس ، إذ انخفض المعدن النفيس بأكثر من 1% بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأمريكى سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولار للأونصة، لتسجل تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكىة الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.26% إلى 1749 دولارًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.