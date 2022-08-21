سعر الذهب يستقر في الإمارات الأحد.. وعيار 24 فوق 206 دراهم

شهد سعر الذهب استقرارا في أسواق الإمارات، اليوم الأحد، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 206.52 درهم ( 56.23 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 180.71 درهم ( 49.20 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية إلى 154.89 درهم ( 42.17 دولار).

وأغلق سعر الذهب العالمى منخفضا أول أمس الجمعة إذ تراجع للجلسة الخامسة على التوالي في أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر من العام الماضي، حيث ضعفت جاذبية المعدن الأصفر مع صعود الدولار ورفع أسعار الفائدة الأمريكية الذى يلوح في الأفق، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1748.58 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 28 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1762.9 دولار.

وبعد تسجيل مكاسب خلال الأسابيع الأربعة الماضية، انخفضت الأسعار بنسبة 2.9% الأسبوع الماضي، وهى أكبر خسارة منذ 8 يوليو.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار للمكاسب وارتفاع مطرد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما أدى لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائدا خلال تعاملات أمس الجمعة.