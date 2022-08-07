سعر الذهب يستقر في الإمارات الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 183 درهما

شهد سعر الذهب استقرارا فى أسواق الإمارات اليوم الأحد بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 209.92 درهم ( 57.15 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 183.69 درهم ( 50.01 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية إلى 157.44 درهم ( 42.86 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض أول أمس إذ تراجعت بما يقرب من 1% حيث خفف تقرير الوظائف الأمريكي المشجع من مخاوف الركود وأثار الآمال في أن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بمسار التضييق الصارم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.92% إلى 1774.97 دولارًا للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.87% إلى 1791.1 دولارًا.

لكن على الصعيد الأسبوعي، حقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities، “ارتفع الذهب مؤخرًا على أساس فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول من متشدد إلى متشائم، لكن بيانات الوظائف تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قوي وهذا يمكن أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون أكثر عدوانية، وهي ليست قصة جيدة للذهب”.