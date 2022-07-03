سعر الذهب يستقر فى سوريا الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 128 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية عند 146,551 ليرة ( 58.33 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذى سجل 128,235 ليرة ( 51.04 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا عند 109,915 ليرة ( 43.75 دولار).

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 146,550,807 ليرة ( 58,328 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض فى ختام تعاملات الجمعة الماضية لتسجل تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما أدى إلى عزوف شهية المستثمرين عن الأصول غير ذات العوائد، في حين أن زيادة ضريبة الاستيراد على السبائك في الهند قللت أيضًا من احتمالات الطلب، بحسب وكالة رويترز.

كان تداول الذهب الفوري ثابتًا في آخر مرة عند 1806.5 دولار للأوقية، بينما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بشكل هامشي إلى 1807.7 دولار.

وأدت السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى إلى دفع أسعار الذهب، الذي لا يحمل أي فائدة، إلى أسوأ ربع له منذ أكثر من عام.

وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم، رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5% من 7.5دولار في محاولة لخفض العجز التجاري.

قدم تجار الذهب الفعليون في الهند خصومات كبيرة هذا الأسبوع حيث ظل ضعف الطلب، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الضرائب إلى استنزاف الفائدة.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ووصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ السادس من يونيو.