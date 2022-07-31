سعر الذهب يستقر فى سوريا الأحد.. وعيار 21 يلامس 125 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية عند 142,794 ليرة ( 56.83 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذى سجل 124,948 ليرة ( 49.73 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا عند 107,097 ليرة ( 42.63 دولار).

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 142,794,076 ليرة ( 56,833 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية أول أمس إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية مما جعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من خمسة أشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1766.08 دولار للأوقية (الأونصة) وصعد حوالي 2.3 % خلال الأسبوع الماضى، في أفضل أداء منذ أوائل مارس الماضى.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطا عكسيا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه كان متجها لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2020.

ومما أثر أيضا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجا صارما من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأمريكية في وقت سابق من يوليو الحالى.