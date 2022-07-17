سعر الذهب يستقر فى سوريا الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 120 ألف ليرة

شهد سعر الذهب استقرارا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية عند 138,116 ليرة ( 54.97 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذى سجل 120,855 ليرة ( 48.10 دولار).

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا عند 103,589 ليرة ( 41.23 دولار).

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 138,116,409 ليرة ( 54,971 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أول أمس الجمعة، لتسجل خامس خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية لتستقر عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنها خسرت حوالي 2% هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.13% إلى 1703.6 دولار.

واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي أول أمس الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو.