سعر الذهب يستقر فى الإمارات الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 187 درهما   

شهد سعر الذهب استقرارا فى أسواق الإمارات اليوم الأحد بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 214.24 درهم ( 58.33 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 187.46 درهم ( 51.04 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية عند 160.68 درهم ( 43.75 دولار).

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 214,238 درهم ( 58,328 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض فى ختام تعاملات يوم الجمعة لتسجل تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما أدى إلى عزوف شهية المستثمرين عن الأصول غير ذات العوائد، في حين أن زيادة ضريبة الاستيراد على السبائك في الهند قللت أيضًا من احتمالات الطلب، بحسب وكالة رويترز.

كان تداول الذهب الفوري ثابتًا في آخر مرة عند 1806.5 دولار للأوقية، بينما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بشكل هامشي إلى 1807.7 دولار.

أدت السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى إلى دفع أسعار الذهب، الذي لا يحمل أي فائدة، إلى أسوأ ربع له منذ أكثر من عام.

وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم، رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5% من 7.5دولار في محاولة لخفض العجز التجاري.

قدم تجار الذهب الفعليون في الهند خصومات كبيرة هذا الأسبوع حيث ظل ضعف الطلب، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الضرائب إلى استنزاف الفائدة.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ووصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ السادس من يونيو.