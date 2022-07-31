سعر الذهب يستقر فى الإمارات الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 182 درهما

شهد سعر الذهب فى أسواق الإمارات اليوم الأحد استقرارا بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات عند 208.75 درهم ( 56.83 دولار).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات الذى سجل 182.66 درهم ( 49.73 دولار).

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية عند 156.57 درهم ( 42.63 دولار).

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 208,753 درهم ( 56,833 دولار).

وكانت أسعار الذهب العالمية ارتفعت أول أمس الجمعة ، بعد تراجع الدولار وعوائد السندات في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية ،مما جعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1766.08 دولار للأوقية (الأونصة). وحوالي 2.3 % خلال الأسبوع الماضى، في أفضل أداء منذ أوائل مارس الماضى.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطا عكسيا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه كان متجها لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، ليمثل أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2020.

و قد تأثرت أسعار الذهب من جراء تبني البنوك المركزية الكبرى نهجا صارما من رفع أسعار الفائدة ، وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأمريكية في وقت سابق من يوليو.